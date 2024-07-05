Казахстан проголосовал за строительство АЭС на Балхаше

Более 70% граждан Казахстана проголосовали за строительство АЭС в республике на вчерашнем референдуме. Предварительные данные опубликовал ЦИК.
Комиссия назвала точный процент казахстанцев, выступивших за строительство АЭС на голосовании - 71,12%.
В списках находилось свыше 12,2 млн граждан Казахстана, из них проголосовали более 7,8 млн. Это 63% от всего числа жителей республики, имеющих право голосовать на референдуме.
Из 7,8 млн казахстанцев за строительство АЭС в Алматинской области выступили 5,5 млн человек.
Сегодня в 8 утра по алматинскому времени голосование было завершено на всех участках.
Напомним, что сам референдум по поводу строительство АЭС в Казахстане прошел накануне.
Где будут строить АЭС в Казахстане?
Местом строительства атомной электростанции выбран берег озера Балхаш в Алматинской области около села Улькен.
По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, ее строительством должен заняться международный консорциум, состоящий из предприятий в энергетической сфере.