Казахстан проголосовал за строительство АЭС на Балхаше

ЦИК опубликовал предварительные данные результатов референдума о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Согласно им, большинство граждан республики проголосовали «за».

Более 70% граждан Казахстана проголосовали за строительство АЭС в республике на вчерашнем референдуме. Предварительные данные опубликовал ЦИК.

Комиссия назвала точный процент казахстанцев, выступивших за строительство АЭС на голосовании - 71,12%.

В списках находилось свыше 12,2 млн граждан Казахстана, из них проголосовали более 7,8 млн. Это 63% от всего числа жителей республики, имеющих право голосовать на референдуме.

Из 7,8 млн казахстанцев за строительство АЭС в Алматинской области выступили 5,5 млн человек.

Сегодня в 8 утра по алматинскому времени голосование было завершено на всех участках.

Напомним, что сам референдум по поводу строительство АЭС в Казахстане прошел накануне.

Где будут строить АЭС в Казахстане?

Местом строительства атомной электростанции выбран берег озера Балхаш в Алматинской области около села Улькен.

По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, ее строительством должен заняться международный консорциум, состоящий из предприятий в энергетической сфере.