Казахстан поставил первую партию своей нефти в Венгрию

Казахстан экспортировал первую партию нефти в Венгрию. Транспортировка будет произведена по Адриатическому нефтепроводу.
Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" поставила в Венгрию через территорию Хорватии первую партию нефти.
Отмечается, что венгерская сторона получит 85 тыс тонн нефти из Казахстана. Транспортировка производилась из порта Новороссийска до порта Омишаль в Хорватии.
В пресс-службе "Казмунайгаза" добавили, что экспорт обеспечил национальный перевозчик "Казмортрансфлот" на своем танкере Alatau.
В компании добавили, что дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта "Сахзаломбатта" в Венгрии будет совершаться по Адриатическому нефтепроводу.