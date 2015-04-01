Вестник Кавказа

Казахстан поставил первую партию своей нефти в Венгрию

Казахстан поставил первую партию своей нефти в Венгрию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан экспортировал первую партию нефти в Венгрию. Транспортировка будет произведена по Адриатическому нефтепроводу.

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" поставила в Венгрию через территорию Хорватии первую партию нефти.

Отмечается, что венгерская сторона получит 85 тыс тонн нефти из Казахстана. Транспортировка производилась из порта Новороссийска до порта Омишаль в Хорватии.

В пресс-службе "Казмунайгаза" добавили, что экспорт обеспечил национальный перевозчик "Казмортрансфлот" на своем танкере Alatau.

В компании добавили, что дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта "Сахзаломбатта" в Венгрии будет совершаться по Адриатическому нефтепроводу.

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