Казахстан планирует ограничить все азартные игры

Власти Казахстана намерены полностью запретить в стране любые азартные игры, включая лотереи и спортивный тотализатор – проект закона сегодня был представлен в мажилис (парламент) республики.

Казахстанские парламентарии сегодня ознакомились с проектом закона об азартных играх, который предполагает полный запрет на рекламу азаартных игр, букмекерских контор и даже серьезно ограничивает лотерейный бизнес.

Проект нового закона в мажилисе презентовал депутат Елнур Бейсенбаев, сообщивший, что по неофициальным данным годовой оборот букмекерских контор в стране в минувшем году достиг 1 трлн тенге, передает Sputnik Казахстан.

"В Казахстане наблюдается эпидемия игромании, которая начинает угрожать безопасности страны. Около 400 тыс человек были вовлечены в игру и стали постоянными клиентами букмекерских контор и казино. 40% разводов напрямую вызваны этим"

- Елнур Бейсенбаев

Депутат перечислил и другие страшные последствия игромании – такие, как рост криминала, домашнего насилия и суицида, игровая зависимость у школьников и даже серьезный рост числа игроков в армии страны.

Новый закон предусматривает запрет на рекламу азартных игр, в том числе наружную рекламу букмекеров на фасадах домов и зданий, ограждениях сооружений, транспортных средствах. Запретят и рекламу на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в периодических печатных изданиях, и кино. К азартным играм и пари ограничат доступ для лиц младше 25 лет и даже запретят раздачу лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах и зданиях, где расположены детские, образовательные, медицинские и религиозные организации.

Организаторов игорного бизнеса обяжут платить налоги, интегрировав их терминалы с информационными системами комитета госдоходов, а с молодежью организуют просветительскую работу, заключил депутат.