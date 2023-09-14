Казахстан обновляет уголовное законодательство

Мажилис Казахстана сегодня одобрил в первом чтении законопроект о существенных изменениях в уголовное законодательство, согласно которым адвокаты получат новые права, судьи не будут выносить вердикт, а дела не будут "дорабатываться".

Мажилис (парламент) Казахстана сегодня на своем заседании одобрил в первом чтении проект поправок в уголовное законодательство страны, которые позволят усилить защиту высших конституционных ценностей общества и повысить соблюдение прав человека.

Проект подразумевает оптимизацию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов, передает Sputnik Казахстан.

"Одним из значимых изменений, предложенных в рамках этого законопроекта, является исключение возможности правоохранительным органам исправлять недоработки уголовного дела в процессе судопроизводства"

- Минюст Казахстана

Это означает, что прокурорам не будут возвращать дела из суда для "доработки", а определять, достаточно ли собранных материалов и доказательств для признания виновности, буде суд.

Новыми полномочиями наделят и адвокатский корпус – защитники смогут знакомиться с результатами экспертизы, задавать вопросы экспертам, а в случае необходимости смогут публиковать опровержение обвинения в СМИ, чтобы защитить доброе имя клиента и контролировать общественный резонанс.

Одно из ключевых изменений - переход к классической модели суда присяжных, когда вердикт о виновности или невиновности выносится не судьей, а 11 присяжными, причем судьи в совещательной комнате присяжных не будет – это обеспечит приоритет защиты прав граждан.