Казахстан начинает массовую вакцинацию от кори

Казахстан закупил 1,5 млн доз вакцины против кори, краснухи и паротита – она уже прибыла в Алматы и будет оперативно распределена по регионам для вакцинации детей.

Алматы получил партию универсальной вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) для проведения дополнительной массовой вакцинации, сообщает Минздрав Казахстана.

"Министерством здравоохранения был проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. В целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 млн доз вакцины против ККП"

- Минздрав Казахстана

Вакцина предназначена для дополнительной массовой иммунизации детей, причем будут прививаться все, независимо от наличия прививки – такое постановление подписала главный государственный санитарный врач республики.

Сейчас первоочередная задача медиков - оперативно распределить вакцину по регионам, чтобы прекратить распространение заболевания.

В первую очередь в ближайшие дни будут привиты дети от 6 до 11 месяцев, а с декабря будет проведена дополнительная иммунизация детей от 2 лет до 5 лет, медицинских работников до 55 лет, а также тех, кто пропустил профилактические прививки.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", казахстанские эпидемиологи зафиксировали в Алматы мощную вспышку кори – инфекционные стационары города заполнены более чем на 90%, болеют преимущественно не привитые от болезни дети.