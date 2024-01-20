Казахстан на 10 лет заморозит цену на транзит российской нефти в Китай

Стоимость прокачки российской нефти через Казахстан в Китай останется неизменной еще 10 лет. Последний раз она менялась в 2018 году. Минэнерго Казахстана заморозил цену до 2034 года.

Стоимость транзита нефти из России в Китай через Казахстан не будет меняться до 2034 года.

В компании "КазТрансОйл" сообщили, что за прокачку через систему Казахстана 1 т нефти Россия будет платить $15 без учета НДС - в том числе $4,23 от российско-казахстанской границы до казахстанского Атасу и $10,77 от Атасу до Алашанькоу в Китае. Такая цена будет действовать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2033 года. Решение о заморозке цены принято Минэнерго Казахстана.

"Утвержденная стоимость сохранится на уровне стоимости, установленной в 2018 году приказом министра энергетики Республики Казахстан на 2019-2023 годы"

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