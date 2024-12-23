Казахстан и Китай будут выпускать промышленные БПЛА

Казахстанская компания KAZAKH INVEST совместно с китайской Yesil Technology Company будут производить в Казахстане высокотехнологичные дроны, котоые будут использоваться в промышленности.

Китайская компания Yesil Technology Company при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST" провела в Астане презентацию высокотехнологичных промышленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут производить в Казахстане.

"Общий объем инвестиций составит порядка $12 млн. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также рынки стран Центральной Азии"

- Yesil Technology Company

Для выпуска БПЛА будут построены производственная и научно-исследовательская зоны площадью 50 тыс кв м, которые будут включать цех по производству аккумуляторов, научно-исследовательский центр инновационных технологий, конвейер полного цикла сборки машин, а также испытательную площадку для беспилотников, передает Sputnik Казахстан.

У китайской компании богатый опыт по разработке коммуникаций для БПЛА и производстве готовых аппаратов. Ожидается, что они будут эффективно применяться во многих промышленных сферах - от сельского хозяйства и защиты лесов до логистики, от геодезии и аварийно-спасательных операций, – отметил председатель правления KAZAKH INVEST Ержан Елекеев.