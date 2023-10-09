Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля

Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, планируется вывезти из страны в ближайшее время. Рейс будет организован из Тель-Авива.
Власти Казахстана организуют рейс для вывоза граждан из Израиля.
"Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни"
– МИД Казахстана
Всего в Израиле может находиться свыше 500 казахстанцев, из них 112 человек состоят на консульском учете, это сотрудники дипмиссии в еврейском государстве и студенты.
В настоящее время МИД РК составляет списки граждан, желающих покинуть Израиль. Пока в список внесены 118 граждан. Рейс выполнит перевозчик Air Astana.