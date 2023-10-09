Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля

Опубликовано: 12:18, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Граждан Казахстана, находящихся в Израиле, планируется вывезти из страны в ближайшее время. Рейс будет организован из Тель-Авива.

Власти Казахстана организуют рейс для вывоза граждан из Израиля.

"Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни"

– МИД Казахстана

Всего в Израиле может находиться свыше 500 казахстанцев, из них 112 человек состоят на консульском учете, это сотрудники дипмиссии в еврейском государстве и студенты.

В настоящее время МИД РК составляет списки граждан, желающих покинуть Израиль. Пока в список внесены 118 граждан. Рейс выполнит перевозчик Air Astana.