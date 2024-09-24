Вестник Кавказа

Катера на реке Сулак легализовали в Дагестане

Сулакский каньон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Предприниматели, которые занимаются перевозками туристами на реке Сулак, получили лицензии. Ранее они катали гостей республики на катерах, действуя вне правового поля.

Власти Дагестана вывели из тени популярное среди туристов развлечение – катание на катерах по Чиркейскому и Ирганайскому водохранилищам на реке Сулак, рассказали в Минтуризма республики.

"По информации Ространснадзора, 34 предпринимателя официально получили лицензии, на основании которых порядка 100 катеров могут легально осуществлять пассажирские перевозки"

– министерство

В ведомстве напомнили, что на протяжении долгого времени владельцы катеров, радовавшие туристов на Чиркейском и Ирганайском водохранилищах, делали это нелегально. Никаких лицензий они не получали, контроль со стороны государства фактически отсутствовал.

Стоит отметить, что за легализацию катаний по Сулаку Минтуризма взялось в 2022 году, выполняя поручение главы региона Сергея Меликова. При этом ведомство преследовало ряд целей, в том числе заботясь о безопасности пассажиров и стремясь вывести перевозчиков из тени.

В Минтуризма подчеркнули, что тем владельцам катеров, кто пока не успел получить лицензию, надо сделать это, чтобы не нарушать закон и не нести наказание.

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