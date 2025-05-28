Каспийское море потрясло на 3,1

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Каспии. Магнитуда землетрясения – 3,1.

Сейсмическую активность магнитудой 3,1 зафиксировали в Каспийском море сегодня, рассказали в Бюро по исследованию землетрясений.

По его данным, очаг подземных толчков находился на глубине 20 км. Приборы сейсмологов зафиксировали их в 10:32 по местному времени (09:32 по мск).

Напомним, что 5 и 6 июня в Азербайджане произошло стразу три землетрясения в Шамахинском районе.

Главный сейсмолог страны Гурбан Етирмишли заявил, что эти подземные толчки стоит рассматривать в качестве разрядки накопившейся сейсмической энергии.