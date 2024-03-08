Каспийская семья отравилась угарным газом

В Каспийске семья отравилась угарным газом. Их доставили в больницу, оказали первую помощь и отпустили. Оказалось, что заслонка вытяжной трубы в доме была закрыта.

В больницу Каспийска доставили семью, которая отравилась угарным газом, сообщает пресс-служба администрации дагестанского города.

В ночь на 14 марта запах горелой древесины заполнил частный дом в товариществе "Авангард". Семью на скорой отвезли в больницу, где членам была оказана первая помощь.

После обследования дома стало известно, что заслонка вытяжной трубы была закрыта, несмотря на то, что дом отапливался за счет дровяной печи.