Кашкадарьинскую область Узбекистана потрясло небольшое землетрясение

Буквально час назад узбекистанские сейсмологи зафиксировали небольшое землетрясение в Кашкадарьинской области страны – его эпицентр располагался в Дехканабадском районе, а магнитуда составляла 3,9.
В Кашкадарьинской области Узбекистана сегодня было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, сообщил в своем Telegram-канале Республиканский центр сейсмологического мониторинга.
"На территории Узбекистана сегодня в 12:32 по местному времени (10:32 мск) произошло землетрясение. Эпицентр: Кашкадарьинская область, Дехканабадский район. Магнитуда М=3,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 363 км в юго-западном направлении"
- Республиканский центр сейсмологического мониторинга
Разрушений и пострадавших нет. Подземные толчки были довольно слабыми – даже в Камашинском районе, а это в 13 км от эпицентра, сила подземных толчков составила 2 балла, отмечается в сообщении.