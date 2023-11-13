Карачаево-Черкесию ждет резкое ухудшение погоды

Карачаево-черкесские спасатели объявили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды - дождях с мокрым снегом, которые обрушатся на регион уже завтра.

Уже завтра, в субботу, 25 ноября, в Карачаево-Черкесии (КЧР) ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КЧР.

"На территории КЧР 25-27 ноября ожидаются сильные осадки в сочетании с грозой и сильным ветром до 25 м/с. Возможен подъем уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема"

- МЧС России по КЧР

Особенно сложная ситуация сложится в горах - на высоте более 2500 м над уровнем моря из-за ожидаемых осадков и усиления ветра спасатели прогнозируют лавинную опасность, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".