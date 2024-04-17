Карачаево-Черкесия простилась с убитыми полицейскими

В КЧР состоялась церемония прощания с погибшими от рук бандитов полицейскими. По словам главы МВД региона, они были в числе самых достойных представителей профессий.

В КЧР состоялись похороны полицейских, погибших от рук грабителей.

«Сегодня, 23 апреля, простились с полицейскими, которые погибли при нападении преступников в Карачаевске. Лейтенанта полиции Мурата Калаханова с подобающими почестями похоронили на кладбище родного аула Кумыш. С Романом Гущиным родные, близкие, друзья и товарищи простились в поселке Ордждоникидзевский, где он родился и вырос»

– пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Стало известно, что на церемонии прощания находились коллеги и родственники погибших. По словам главы МВД региона, эти сотрудники были в числе самых достойных представителей профессий.

«Очень перспективные, и они добросовестно занимались охраной правопорядка и обеспечением безопасности на обслуживаемом участке»

– Владимир Нефедов.