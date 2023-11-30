Карачаево-Черкесия приняла палестинских беженцев

В Карачаево-Черкесскую Республику доставили группу беженцев из сектора Газа. Из Палестины в республику прибыли 40 вынужденных переселенцев.

В КЧР сегодня ночью приехала группа вынужденных переселенцев из сектора Газа. В республику прибыли 40 человек, 26 из которых дети. Информацию об этом опубликовал глава региона Рашид Темрезов в своем telegram-канале.

Власти республики доставили беженцев в курортный город, где их разместили на специально подготовленной базе отдыха.

Темрезов отметил, что регион создал условия для беженцев, в которых им будет комфортно. Также по просьбе вынужденных переселенцев власти организовали комнату для молитв и игровую зону для детей.

Кроме этого, с гражданами сектора Газа будут работать психологи и переводчики. Для школьников была подготовлена образовательная программа.

"Мы постарались, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно, ощущали тепло и гостеприимство, чтобы люди смогли преодолеть стресс и страх, испытанные в ходе военных действий, очевидцами которых они стали"

– Рашид Темрезов