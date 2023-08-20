Карачаево-Черкесия примет фестиваль "Притяжение"

Опубликовано: 8:45, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масштабный фестиваль "Притяжение" приглашает гостей в Карачаево-Черкесию. Фестиваль продлится почти месяц – с 19 августа по 16 сентября. За это время перед посетителями развернется настоящая панорама активностей – выставки, концерты, ярмарки и запуск воздушных шаров.

В Министерстве туризма Карачаево-Черкесии проинформировали о том, что в республике накануне, 19 августа стар фестиваль воздушных шаров. Взлет небесных скитальцев сопровождался музыкальным световым шоу.

Тем, кто не успел насладиться красотой взлета шаров не стоит расстраиваться, так как это был лишь эпизод более масштабного феста под названием «Притяжение», который продлится до 16 сентября.

"Фестиваль стартует 19 августа и завершится 16 сентября. Его гостей ждет 25 туристических событий, 10 туристических локаций, включая курорты, 11 интерактивных площадок, а также сотня призов от партнеров"

– Минтуризма и курортов КЧР

В частности, также посетителей ждет запуск гелиевых воздушных шаров и ярмарка с продукцией местных умельцев. Кроме того, в программе конная выставка и велозабег.

Главным центром притяжения фестиваля станут концерты электронной музыки, которые пройдут 2 и 3 сентября.