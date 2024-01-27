Канал Куш-Тепа в Афганистане не окажет прямого влияния на экологию Казахстана

Власти Казахстана прокомментировали масштабный проект, который реализуется в Афганистане, – это канал Куш-Тепа, который будет забирать воду из реки Амударья. В Минводы напомнили, что эта река не протекает в Казахстане.

Земледельцы в Казахстане не понесут серьезного прямого ущерба из-за создания (запрещенным в России террористическим) движением "Талибан" канала Куш-Тепа в Афганистане, заявил первый замминистра по водным ресурсам и ирригации Болат Бекнияз.

Он напомнил, что Амударья, воду из которой будет забирать канал, не протекает по территории Казахстана. В то же время, отметил первый вице-министр, раньше, до 2009 года, эта река впадала в Аральское море, теперь же иссыхающий водоем получает воду только из Сырдарьи.

"Поэтому, если будет отбор воды со стороны Афганистана по Амударье, для нас, для Казахстана, особого влияния не будет"

– Болат Бекнияз

В то же время, чиновник подчеркнул, что фактически, создавая канал, Афганистан забирает воду из бассейна Аральского моря, поэтому Кабул обязан согласовать свои действия с другими заинтересованными сторонами и присоединиться к соглашению о трансграничным рекам в Центральной Азии, то есть стать участником международных водных соглашений.

Ранее сообщалось, что запуск канала, который строится в Афганистане без какого-либо учета мнения соседей, сократить обеспеченность водой питающихся из Амударьи Туркменистана и Узбекистана на 15%. Тогда Узбекистану придется забирать больше воды из Сырдарьи. Это ускорит засыхание Арала и негативно отразится на поливных землях на юге Казахстана.