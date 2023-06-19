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Канадский антииранский санкционный список пополнился семью судьями

Канадский антииранский санкционный список пополнился семью судьями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Канадский МИД дополнил санкционный список по Ирану семью иранскими судьями, которые, по мнению внешнеполитического ведомства страны, связаны с Кормусам стражей исламской революции, а также причастны к нарушениям прав человека.

Власти Канады включили в свой санкционный список в отношении Ирана семь судей, которые, по мнению Оттавы, причастны к нарушениям прав человека, говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

Также, по мнению канадского МИД, новые фигуранты антииранского санкционного списка связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), в отношении многих членов которого Оттава уже ввела санкции.

Теперь оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в Канаду, а их возможные банковские счета в стране будут заморожены.

Напомним, Канада внесла в свой санкционный список десятки физических и юридических лиц, в том числе военнослужащих КСИР, а также компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотные летательные аппараты "Шахед" и "Мохаджер-6". 

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