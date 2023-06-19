Канадский антииранский санкционный список пополнился семью судьями

Власти Канады включили в свой санкционный список в отношении Ирана семь судей, которые, по мнению Оттавы, причастны к нарушениям прав человека, говорится в сообщении на сайте канадского МИД.
Также, по мнению канадского МИД, новые фигуранты антииранского санкционного списка связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), в отношении многих членов которого Оттава уже ввела санкции.
Теперь оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в Канаду, а их возможные банковские счета в стране будут заморожены.
Напомним, Канада внесла в свой санкционный список десятки физических и юридических лиц, в том числе военнослужащих КСИР, а также компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотные летательные аппараты "Шахед" и "Мохаджер-6".