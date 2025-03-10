Калиматов потребовал навести порядок в медицине

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству оптимизировать раздутые штаты медучреждений и разобраться со множеством ключевых проблем здравоохранения в регионе.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сегодня провел совещание правительства региона, поставив конкретные задачи по выработке мер по кардинальному улучшению качества медицинского обслуживания населения.

На совещании в Магасе Калиматов выразил серьезную обеспокоенность положением дел в отрасли, напрямую связанную с возбуждением ряда уголовных дел в отношении руководителей медицинских учреждений, сообщила пресс-служба главы Ингушетии, передает "Интерфакс".

Глава региона назвал ненормальной ситуацию, когда средства Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) используются крайне неэффективно.

"Значительная часть финансирования из средств ФОМСа, а именно около 80%, направляется на оплату труда медицинских работников, в то время как лишь 20% остается на оснащение современным оборудованием, лекарственное обеспечение и другие важные нужды, является недопустимой и требует немедленного решения"

- Махмуд-Али Калиматов

Минздраву предстоит провести тщательный анализ штатных расписаний всех медицинских организаций и оптимизировать их с учетом реальных потребностей и возможностей. Как полагает Калиматов, штаты раздуты, и последствия такой практики напрямую влияют на качество диагностики и лечения пациентов.

Все это происходит на фоне множества ключевых проблем, основные из которых – неудовлетворительная квалификация персонала, низкое качество обслуживания, очереди, нехватка оборудования и лекарств и недочеты в документации.

Сроки поставлены жесткие: глава региона потребовал провести анализ и доложить ему о мерах по оптимизации штатной численности медучреждений и качества их работы уже к 1 августа.