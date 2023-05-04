Как вырастут зарплаты россиян в 2023 году?

Опубликовано: 16:50, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогнозы по росту реальных зарплат и реальных доходов населения озвучил глава МЭР в Кремле. Он охарактеризовал темпы роста как "очень-очень высокие".

Россиян в текущем году ожидает рост реальных доходов и зарплат, заявил глава Минэкономразвития на встрече с главой государства.

Максим Решетников, комментируя прогнозы по динамике потребительского спроса, сказал Владимиру Путину, что они базируются на росте реальных доходов, который ожидается на уровне почти 4%.

Министр добавил, что специалисты рассчитывают на рост всех ключевых компонентов, прежде всего зарплаты, рост которой в реальном выражении составит самое меньшее 5,4%.

"Потому что если мы два месяца возьмем - январь-февраль, - в номинале - плюс 13%, то есть очень хорошие темпы. Да, они, наверное, бесконечно такими не будут, будут потихоньку все-таки замедляться, но тем не менее, в реальном выражении они остаются на очень-очень высоких уровнях"

— Максим Решетников