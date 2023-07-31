Как добраться в Дагестан: все самые удобные способы

Расстояние от Москвы до Махачкалы - почти 2 тыс км. До Дагестана можно добраться на самолете, поезде, машине и даже на автобусе. Однако при этом есть определенные нюансы, которые стоит учесть перед поездкой.
Как добраться до Дагестана на самолете?
Несмотря на то, что аэропорт Махачкалы успел в последние годы установить авиасообщение со многими городами России и даже мира, Москву по-прежнему часто используют в качестве транзитной зоны. Полеты в Дагестан через Москву популярны среди туристов из отдаленных российских регионов.
Рейсы из Москвы в Махачкалу совершаются в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. Вылеты производятся каждый день. Время в пути из одного города в другой зависит от авиакомпании, но в среднем оно составляет 3 часа.
Помимо прямого рейса, в Махачкалу из Москвы можно добраться через Чечню. Для этого необходимо приземлиться в Грозном, а уже на такси или маршрутке доехать до столицы Дагестана. Маршрут также популярен как среди туристов, так и среди самих дагестанцев.
Поезд Москва-Махачкала
Если путешественник испытывает аэрофобию или желает сэкономить на поездке, то он может воспользоваться наземным транспортом. Лучше всего отправиться на поезде.
Из Москвы в столицу Дагестана поезда отходят с Павелецкого, Казанского и Восточного вокзалов. Путь можно преодолеть за 40 часов.
Автобусы в Махачкалу из Москвы
Поездка на автобусе в Махачкалу - самый бюджетный выбор. Билет на автобус стоит дешевле билетов на самолет или поезд. Однако это не самый удобный вариант. Почему?
- 30 часов езды в сидячем положении;
- плохая мобильная связь в пути;
- неудобные остановки - вне населенных пунктов;
- постоянные проверки документов;
- сомнительное состояние дорог;
- прибытие рано утром или поздно ночью.
Несмотря на отсутствие удобств, автобусы все равно пользуются популярностью среди тех, кто желает приехать в Дагестан. Чаще всего они отъезжают с автовокзала "Котельники" и стоянки возле ТК "Садовод".
В Дагестан - на машине
Самый короткий путь для автомобилистов - автодорога Р-22 "Каспий" через Тамбов, Волгоград и Элисту. Если ехать без остановок, то до Махачкалы можно добраться за сутки.
Однако нельзя не отметить, что качество дорог в Волгоградской области, Калмыкии и Дагестане оставляет желать лучшего. Более того, зачастую трассы перегружены фурами с товарами. Кроме того, очень много времени можно потерять на проверках документов, в частности, на посту "Артезиан" между Калмыкией и Дагестаном.