Как добраться в Дагестан: все самые удобные способы

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристская популярность Дагестана растет с каждым днем. Республика привлекает путешественников морем, едой и пейзажами. Но перед поездкой следует узнать, как добраться до Махачкалы с комфортом и без проблем.

Расстояние от Москвы до Махачкалы - почти 2 тыс км. До Дагестана можно добраться на самолете, поезде, машине и даже на автобусе. Однако при этом есть определенные нюансы, которые стоит учесть перед поездкой.

Как добраться до Дагестана на самолете?

Несмотря на то, что аэропорт Махачкалы успел в последние годы установить авиасообщение со многими городами России и даже мира, Москву по-прежнему часто используют в качестве транзитной зоны. Полеты в Дагестан через Москву популярны среди туристов из отдаленных российских регионов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рейсы из Москвы в Махачкалу совершаются в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. Вылеты производятся каждый день. Время в пути из одного города в другой зависит от авиакомпании, но в среднем оно составляет 3 часа.

Помимо прямого рейса, в Махачкалу из Москвы можно добраться через Чечню. Для этого необходимо приземлиться в Грозном, а уже на такси или маршрутке доехать до столицы Дагестана. Маршрут также популярен как среди туристов, так и среди самих дагестанцев.

Поезд Москва-Махачкала

Если путешественник испытывает аэрофобию или желает сэкономить на поездке, то он может воспользоваться наземным транспортом. Лучше всего отправиться на поезде.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Москвы в столицу Дагестана поезда отходят с Павелецкого, Казанского и Восточного вокзалов. Путь можно преодолеть за 40 часов.

Автобусы в Махачкалу из Москвы

Поездка на автобусе в Махачкалу - самый бюджетный выбор. Билет на автобус стоит дешевле билетов на самолет или поезд. Однако это не самый удобный вариант. Почему?

30 часов езды в сидячем положении;

плохая мобильная связь в пути;

неудобные остановки - вне населенных пунктов;

постоянные проверки документов;

сомнительное состояние дорог;

прибытие рано утром или поздно ночью.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на отсутствие удобств, автобусы все равно пользуются популярностью среди тех, кто желает приехать в Дагестан. Чаще всего они отъезжают с автовокзала "Котельники" и стоянки возле ТК "Садовод".

В Дагестан - на машине

Самый короткий путь для автомобилистов - автодорога Р-22 "Каспий" через Тамбов, Волгоград и Элисту. Если ехать без остановок, то до Махачкалы можно добраться за сутки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако нельзя не отметить, что качество дорог в Волгоградской области, Калмыкии и Дагестане оставляет желать лучшего. Более того, зачастую трассы перегружены фурами с товарами. Кроме того, очень много времени можно потерять на проверках документов, в частности, на посту "Артезиан" между Калмыкией и Дагестаном.