Как Азербайджан будет праздновать Новруз? 

Завтра в Азербайджане, как и во многих других странах, начнется весенний праздник Новруз. О том, как он будет праздноваться в республике, "Вестнику Кавказа" рассказала телерадиоведущая Наиля Шахова.

Со среды 20 марта Азербайджан начнет отмечать пятидневную встречу весны Новруз – государственный праздник, на время которого в республики объявляются выходные дни. О традициях празднования Новруза в Азербайджане в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поведала директор программ радио "Восток FМ" Наиля Шахова.



"В Азербайджане Новруз является большим праздником и поэтому проходит очень громко, красиво и ярко. Люди начинают готовиться к нему заранее. Семьи закупают продукты, делают сладости. К примеру, у нас принято всей семьей готовить сладости, с самого детства я помню, как мама, бабушка, тети и другие родственницы начинали печь сладости к Новрузу: шекербура, пахлава, гогал. Все это готовилось их теплыми, прекрасными руками, а мы, дети, вокруг бегали, чувствовали эти запахи и очень хотели поскорее попробовать", - поделилась она воспоминаниями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"



"В Азербайджане на Новруз красят яйца, как православные на Пасху, проращивают семена пшеницы – символ весны на праздничном столе. Обязательны большие застолья, и принято приглашать к себе родных и близких, встречаться в гостях. В первую очередь это именно семейный праздник. Поскольку празднование продолжается несколько дней, у людей есть много времени, чтобы сходить друг к другу в гости, куда-нибудь съездить", - сообщила Наиля Шахова.



"Цифра 7 – одна из самых важных для Новруза. Семь главных продуктов должны присутствовать на любом столе, включая пшеницу, сумаляк, сладости, соль и зелень. У нас готовится плов, в том числе с зеленью и сладкий шах-плов. На Новруз максимально стараются приготовить побольше вкусных блюд, чтобы друг друга угощать. Также у нас есть обычай, похожий на российские колядки, – когда дети приходят в дома ближайших соседей, и там их угощают сладостями и конфетами", - отметила директор программ "Восток.FM".



"В Азербайджане, особенно в селах, на Новруз принято прыгать через костер – это древняя традиция, которая имеет сакральный смысл, приносит счастье. Человек, который перепрыгивает через костер, будет счастлив в этом году, в его жизни произойдет много радостных событий. Нет ни одного азербайджанца, который бы не любил Новруз, праздник пробуждения природы, потому что он всегда празднуется вкусно, весело и по-семейному", - заключила Наиля Шахова.