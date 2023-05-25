Как Абхазия готовится к туристическому сезону?

Готовность Нового Афона и Сухумского района к новому сезону проверил глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, рассказали в пресс-службе ведомства.
Гостиницы в Новом Афоне
Замглавы Нового Афона Беслан Харабуа сообщил министру, что в городе насчитывается:
- 46 гостиниц,
- четыре мини-гостиницы,
- 2,5 тыс койко-мест.
Что касается морского отдыха, то, по словам чиновника, спасателей в Новом Афоне нет. Однако администрация все же принимает меры для подготовки пляжей к лету. На них проводят уборку, закуплены буи, спасательные лодка и жилеты, так что безопасность туристов будет обеспечена.
Замглавы города рассказал о том, как обновился Новый Афон в 2023 году. У Новоафонской пещеры создана смотровая площадка. Кроме того, в городе возводится чертово колесо.
Глэмпинг в Сухумском районе
В Сухумском районе Хишба встретился с районным руководителем Алхасом Читанава. Общение проходило в глэмпинге.
В общей сложности в районе насчитывается девять мест размещения. Там могут разместиться свыше 250 койко-мест.
Местный чиновник подчеркнул необходимость развития туризма, включая создание новых объектов типа глэмпинга.
"К сожалению, цифры в районе пока не впечатляют, но есть определенные наработки и заявки, которые позволяют процентов на 70 быть уверенными в том, что через какое-то время в районе появится больше подобных объектов"
— Алхас Читанава