Как Абхазия готовится к туристическому сезону?

Опубликовано: 10:11, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Министр туризма Абхазии продолжает поездки по районам республики. Теймураз Хишба побывал в Новом Афоне и Сухумском районе.

Готовность Нового Афона и Сухумского района к новому сезону проверил глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, рассказали в пресс-службе ведомства.

Гостиницы в Новом Афоне

Замглавы Нового Афона Беслан Харабуа сообщил министру, что в городе насчитывается:

46 гостиниц,

четыре мини-гостиницы,

2,5 тыс койко-мест.

Что касается морского отдыха, то, по словам чиновника, спасателей в Новом Афоне нет. Однако администрация все же принимает меры для подготовки пляжей к лету. На них проводят уборку, закуплены буи, спасательные лодка и жилеты, так что безопасность туристов будет обеспечена.

Замглавы города рассказал о том, как обновился Новый Афон в 2023 году. У Новоафонской пещеры создана смотровая площадка. Кроме того, в городе возводится чертово колесо.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глэмпинг в Сухумском районе

В Сухумском районе Хишба встретился с районным руководителем Алхасом Читанава. Общение проходило в глэмпинге.

В общей сложности в районе насчитывается девять мест размещения. Там могут разместиться свыше 250 койко-мест.

Местный чиновник подчеркнул необходимость развития туризма, включая создание новых объектов типа глэмпинга.

"К сожалению, цифры в районе пока не впечатляют, но есть определенные наработки и заявки, которые позволяют процентов на 70 быть уверенными в том, что через какое-то время в районе появится больше подобных объектов"

— Алхас Читанава