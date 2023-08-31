Кафе и ресторанам в Абхазии выписали штрафы за антисанитарию

Опубликовано: 11:24, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Абхазии может быть испорчен такой неприятной вещью, как отравление. СЭС страны регулярно проводит проверки кафе и ресторанов, чтобы свести к минимум такие случаи. Об итогам проверок общепита за июль в Сухуме и Гагрском районе рассказала главный санврач Абхазии.

Специалисты СЭС Абхазии регулярно проводят проверки объектов общественного питания в разных населенных пунктах страны. Об итогах проверок за июль-2023 рассказала главный санврач Алла Беляева.

Она пояснила радио Sputnik, что такие мероприятия устраиваются, с одной стороны, согласно заранее разработанному плану, с другой – и внепланово, особенно летом, когда поступают жалобы от туристов.

По словам Беляевой, в Гудаутском районе из почти 49 объектов ни на одном не было выявлено нарушений. В Сухуме нашлись проблемы на 10 из 32 точках, в Гагрском районе – на 7 из 37.

Врач пояснила, что такая тенденция связана с популярностью Гагры и Сухума среди туристов. Часто нарушения совершают те предприятия, которые работают только в сезон.

"Чаще всего выявляем отсутствие медицинского осмотра у работников предприятий общественного питания, отсутствие санитарной одежды, нарушение правил мытья посуды, нарушение дезинфекционного режима. Как правило, за год по городу Сухуму и Сухумскому району, Гагре и Гагрскому району, Гудауте и Гудаутскому району одно-два закрытия есть"

– Алла Беляева

Она добавила, что часто заведение закрывают на день-два. За это время хозяева успевают устранить недостатки.