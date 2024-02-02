Кабардино-Балкарии снова грозят лавины

Лавинная опасность третий день подряд грозит жителям и гостям КБР. Спасатели региона призывают граждан не выходить в горы во время сильного снегопада и при плохой погоде.

В Кабардино-Балкарии вновь распространили экстренное предупреждение о возможном сходе лавин. Региональное управление МЧС призывают граждан не посещать горы во время обильных осадков. Кроме этого, избегать крутых склонов, на которых могут образовываться лавины.

Метеорологи региона предупреждают о том, что с 8 по 9 февраля в горах республики может быть лавиноопасно.

Из-за схода снежных масс возможно повреждение линий электропередач, чрезвычайные происшествия и перекрытие на дорогах, а также могут быть разрушены постройки, которые находятся в горных районах.

Также горнолыжный курорт в регионе "Эльбрус" из-за плохой погоды был вынужден закрыть часть трасс до улучшения погодных условий.

Ранее отмечалось, что снегопад и сильный ветер обрушились на регион в начале недели.