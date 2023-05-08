К столетию Гейдара Алиева в Азербайджане проведена рекордная амнистия

Опубликовано: 16:28, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал рекордную для республики амнистию осужденных. Амнистия приурочена к столетию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и касается 801 осужденного, из которых более половины выйдут из тюрьмы в течение двух ближайших дней.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утром подписал распоряжение о масштабной амнистии – решение о помиловании вынесено в отношении 801 осужденного. Амнистия приурочена к столетнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В документе подчеркивается, что амнистия объявлена в соответствии с традициями гуманизма, милосердия и человеколюбия, в память о том значении, какое Гейдар Алиев придавал соблюдению гражданских прав и свобод. Также в распоряжении выражена уверенность, что вышедшие на свободу граждане будут позитивно воздействовать на жизнь государства и общества в Азербайджане.

Из 801 помилованного 463 должны выйти на свободу из тюрьмы. Еще 220 гражданам вполовину сокращен оставшийся срок тюремного заключения. Еще 118 граждан выведены из-под наказаний, не подразумевающих ограничение свободы.

Среди помилованных есть 14 иностранных граждан (12 полностью выведены из-под наказания, 2 – от половины оставшегося срока). Из них четверо будут в ближайшее время депортированы из Азербайджана.

Амнистия в честь столетия Гейдара Алиева является рекордной для Азербайджана. Существенная часть помилованных уже вышли на свободу. Подчеркивается, что все они будут выведены из-под наказания в течение понедельника и вторника, до наступления столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана.