К майским Москву и Тбилиси свяжет новый прямой рейс

Авиасообщение между Москвой и Тбилиси набирает обороты с приближением летнего сезона. На данном направлении перевозку осуществляет несколько компаний, с 20 апреля к ним присоединится Red Wings.

Авиаперевозчик Red Wings вскоре начнет выполнять международный рейс Москва-Тбилиси. Первый полет запланирован на 20 апреля.

Компания будет совершать рейсы между столицами России и Грузии на ежедневной основе. Билеты на новый прямой рейс уже поступили в продажу.

Время в пути из Москвы в Тбилиси самолетом составляет около трех часов. Вылеты будут выполняться из аэропорта Жуковский. Авиарейс в Тбилиси утренний - в зависимости от дня недели в 07.45 или в 08.15, обратный рейс - в 12.30 или 13.00.

Цены на билет в одну сторону начинаются от 20 тыс рублей.