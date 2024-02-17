К концу года Пятигорск избавят от очередной свалки

Власти Ставрополья до конца текущего 2025 года планируют завершить рекультивацию крупной свалки в Пятигорске – это освободит значительные площади, которые могут быть использованы для жилищной застройки или создания зеленых зон.

Уже до конца нынешнего 2025 года курортный Пятигорск избавится от крупной свалки - власти Ставропольского края заложили в бюджет средства на это, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Роман Коврыга.

"В рамках нацпроекта "Экология" в текущем году у нас предусмотрена иквидация свалки в Пятигорске. Финансирование проекта составляет более 339 млн рублей. Планируем до конца текущего года мероприятие завершить"

- Роман Коврыга

Рекультивация – процесс небыстрый: пятигорскую свалку начали перерабатывать в 2022 году одновременно с аналогичной в Железноводске, в это было вложено более 1 млрд рублей, а после завершения в регионе появятся 18,4 га восстановленных земель, которые можно будет использовать под жилищную застройку или создание новых экопространств, передает "Интерфакс".

Всего с 2018 года в Ставропольском крае уже ликвидировали четыре свалки в Лермонтове, Нефтекумске, Светлограде и Кисловодске, но работы еще много – в крае насчитывается более 200 свалок, которые со временем тоже будут ликвидированы.