Вестник Кавказа

К аэропорту Баку проложат железную дорогу

К аэропорту Баку проложат железную дорогу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти азербайджанской столицы намерены возвести новое железнодорожное полотно к городскому аэропорту.

В Баку создадут железнодорожный коридор к столичной авиагавани. Такие данные указаны в генеральном плане по строительству и реконструкции железнодорожных магистралей в республике до 2027 года.

Отмечается, что планах у властей реконструировать 20 станций и возвести 4 новые.

Кроме этого, будет восстановлено движение по линии, которая состоит из 8 остановок, от «Бакиханова» до поселка Зиря.

Всего власти столицы планируют увеличить железнодорожную магистраль до 338 км к 2040 году.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1735 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы