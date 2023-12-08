К аэропорту Баку проложат железную дорогу

Власти азербайджанской столицы намерены возвести новое железнодорожное полотно к городскому аэропорту.

В Баку создадут железнодорожный коридор к столичной авиагавани. Такие данные указаны в генеральном плане по строительству и реконструкции железнодорожных магистралей в республике до 2027 года.

Отмечается, что планах у властей реконструировать 20 станций и возвести 4 новые.

Кроме этого, будет восстановлено движение по линии, которая состоит из 8 остановок, от «Бакиханова» до поселка Зиря.

Всего власти столицы планируют увеличить железнодорожную магистраль до 338 км к 2040 году.