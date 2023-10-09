Израиль ответил огнем на обстрел из Ливана

Опубликовано: 22:17, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боевые действия разворачиваются еще в одной точке – теперь в северной части Израиля, на границе с Ливаном. Официально о взаимных обстрелах сообщила армия Израиля.

Север Израиля подвергся обстрелам с территории Ливана, такое сообщение распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Зафиксирован ряд запусков с ливанской территории по израильской территории. О пострадавших не сообщалось"

– армия Израиля

Подробности в пресс-службе обещают сообщить позже.

В то же время, в ЦАХАЛ уточнили, что в качестве ответа был открыт артиллерийский огонь.

Об обстреле со стороны Израиля ранее сегодня сообщила армия Ливана.

Источники сообщают о гибели минимум четырех военнослужащих "Хезболлы".