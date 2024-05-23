Вестник Кавказа

Израиль нанес удары по Ливану

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Сообщается, что целью был склад оружия и военные здания.

ВВС еврейского государства нанесли удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ, отмечая, что целями ударов был оружейный склад противника.

«Минувшей ночью самолеты нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана, среди которых склад оружия, военное здание в районе Мейс-эль-Джабаль, военное здание в районе Ярун и террористическая инфраструктура в районе Хиам»–

пресс-служба

Отмечается, что  в районе Хула были нанесены удары по группе террористов.

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