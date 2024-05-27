Израиль готовится к историческому решению по Ливану

Израиль готов принять решение относительно ситуации на севере страны, где в результате обстрелов с территории Ливана произошел ряд крупных пожаров. Израильские военные не исключают начала наступательной операции.

Глава Генштаба Армии обороны еврейского государства заявил о том, что власти страны все ближе к решительным действиям на ливанском направлении. Отметим, что здесь наблюдается разворачивание эскалации конфликта.

«Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение, и Армия обороны Израиля подготовлена и очень готова к этому решению. Мы наносим здесь удары уже восемь месяцев, и "Хезболлах" платит очень, очень высокую цену»

– Герци Халеви

Напомним, что в результате обстрелов «Хезбболлы» на севере Израиля произошел ряд крупных пожаров. В Армии обороны не исключили начала наступательной операции.