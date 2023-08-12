Из Стамбула в Баку пытались привезти почти килограмм кокаина

Опубликовано: 21:46, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские таможенники сегодня обнаружили у пассажира авиарейса Стамбул-Баку почти килограмм наркотиков и психотропных веществ, которые он пытался пронести через азербайджанскую границу.

У прибывшего рейсом Стамбул-Баку авиапассажира было обнаружено и изъято большое количество наркотиков и психотропных веществ, сообщили сегодня в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Багаж путешественника вызвал интерес таможенников на посту "Международный аэропорт Терминал-1" Главного таможенного управления на воздушном транспорте, и они провели его досмотр. Каково было их удивление, когда на свет из тщательно спрятанных среди вещей коробочек стали появляться порошки и таблетки, передает Sputnik Азербайджан.

"В ходе досмотра чемодана было обнаружено пять контейнеров, в которых он спрятал от таможенного контроля 751 грамм кокаина, по три грамма марихуаны и гашиша, столько же - психотропного вещества MDMA, 28 таблеток Lyrica 150 мг и 28 капсул Lyrica 300 мг, содержащих сильнодействующее вещество прегабалин"

- ГТК Азербайджана

Контрабандист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда", "незаконное приобретение и хранение наркотических средств" и "незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта" УК Азербайджана.

У него был подельник, который сейчас объявлен в розыск за укрывательство от следствия, - говорится в сообщении.