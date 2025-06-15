Из Ирана эвакуировали десятки граждан Азербайджана

Посольство Азербайджана в Тегеране, Генконсульство в Тебризе и диппредставительство в Израиле рассматривают обращения граждан, которые поступают на горячие линии. В связи с этим они предпринимают все необходимые меры, рассказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он передал, что в результате предпринятых действий из Ирана был эвакуирован 41 гражданин Азербайджана, в том числе члены семей сотрудников посольства.
Несмотря на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, посольство Азербайджана в Тегеране продолжает работать, добавил Гаджизаде.
Напомним, что в заявлении МИД Азербайджана говорится, что Баку осуждает эскалацию ситуации и призывает Иран и Израиль разрешить имеющиеся разногласии путем диалога и дипломатии.