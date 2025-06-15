Из Ирана эвакуировали десятки граждан Азербайджана

Из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке с территории Ирана был эвакуирован 41 гражданин Азербайджана. В их число также входят члены семей сотрудников азербайджанского посольства в Тегеране.

Посольство Азербайджана в Тегеране, Генконсульство в Тебризе и диппредставительство в Израиле рассматривают обращения граждан, которые поступают на горячие линии. В связи с этим они предпринимают все необходимые меры, рассказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он передал, что в результате предпринятых действий из Ирана был эвакуирован 41 гражданин Азербайджана, в том числе члены семей сотрудников посольства.

Несмотря на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, посольство Азербайджана в Тегеране продолжает работать, добавил Гаджизаде.

Напомним, что в заявлении МИД Азербайджана говорится, что Баку осуждает эскалацию ситуации и призывает Иран и Израиль разрешить имеющиеся разногласии путем диалога и дипломатии.