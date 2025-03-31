Из Грузии депортировали несколько граждан России

Борьба с нелегальными мигрантами продолжается в Грузии, за последнее время было депортировано более 30 иностранных граждан, в том числе несколько россиян.

В МВД Грузии сообщили о депортации 33 иностранцев - нелегальных мигрантов.

За последние дни сотрудниками департамента миграции были проведены мероприятия, в результате которых депортации подверглись 33 человека. Среди нелегальным мигрантов оказались граждане разных стран, в том числе России, Азербайджана, Турции, Египта, Бангладеш, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Пакистана, Туркменистана и Китая. Часть этих людей была выдворена принудительно, остальные уехали из Грузии добровольно.

Отметим, что депортированным иностранцам запрещается въезд в страну.

В прошлом месяце в Грузии были выявлены 96 незаконных мигрантов.