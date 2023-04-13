Исторический парк в Боржоми реставрируют. В рамках проекта будет полностью обновлена ​​инфраструктура, обустроены развлекательные, детские и спортивные площадки.

Началась реставрация исторического парка в Боржоми. Проект реставрации исторического парка в Боржоми стал важным шагом к сохранению культурного наследия этого уникального региона Грузии. Боржоми известен своими курортами и минеральными водами, а также живописными пейзажами, привлекающими туристов со всего мира.

"Уже идет обновление-модернизация центрального парка Боржоми, в результате чего отдых в парке станет еще интереснее для жителей и гостей города. Обновленный исторический парк еще больше увеличит туристический потенциал Боржоми"

– министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе

Проект по реставрации исторического парка является частью более обширной программы градостроительного обновления центральной части Боржоми. Центральное место в этом проекте занимает приведение в порядок территории, прилегающей к парку. Это позволит создать современное пространство для отдыха и культурных мероприятий, а также улучшить доступ к минеральным водам, благодаря чему Боржоми может снова немало выиграть в глазах туристов.

В рамках этого обновления планируется создать новые прогулочные зоны, установить освещение и украсить парк элементами искусств. Особое внимание будет уделено сохранению исторических элементов, чтобы подчеркнуть уникальность этого места.