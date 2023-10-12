Иранским активам грозит повторная заморозка?

Опубликовано: 7:56, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Американский сенатор от Арканзаса подготовил проект о повторной заморозке активов Ирана в $6 млрд, хранящихся в катарском банке.

Ирану грозит повторная заморозка его активов, а это $6 млрд – с таким законопроектом выступил сенатор от Арканзаса Том Коттон, который предложил заблокировать Ирану доступ к деньгам, которые были переведены в банк Катара после сделки по обмену заключенными, сообщает сайт конгрессмена.

Причина такого решения – возможное участие Тегерана с недавней эскалацией ситуации в Израиле и обвинение его в поддержке ХАМАС, передает РИА Новости.

О возможной заморозке иранских активов в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт сообщил и представитель Белого дома Джон Кирби.

Любопытно, что Иран за все это время не потратил ни одного доллара из размороженных $6 млрд, заявили в администрации США.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Тегеран получил доступ к замороженным активам в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре. Центральный банк Ирана планировал направить эти средства на укрепление своей национальной валюты.