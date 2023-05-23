Иранский перец с пестицидами перехватили в Азербайджане

Опубликовано: 19:48, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В партии перца, привезенной из Ирана, были обнаружены остатки пестицидов.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало об обнаружении в партии перца, импортированного из Ирана, остатков пестицидов.

В связи с этим азербайджанская сторона обратилась в Минсельхоз Ирана для того, чтобы специалисты изучили ситуацию и сообщили о результатах проверки.

В то же время в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана обратили внимание на рост числа случаев обнаружения несоответствий в поставляемой Ираном продукции.