Иранский перец с пестицидами перехватили в Азербайджане

В партии перца, привезенной из Ирана, были обнаружены остатки пестицидов.
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало об обнаружении в партии перца, импортированного из Ирана, остатков пестицидов.
В связи с этим азербайджанская сторона обратилась в Минсельхоз Ирана для того, чтобы специалисты изучили ситуацию и сообщили о результатах проверки.
В то же время в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана обратили внимание на рост числа случаев обнаружения несоответствий в поставляемой Ираном продукции.