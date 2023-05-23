РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иранский перец с пестицидами перехватили в Азербайджане

Иранский перец с пестицидами перехватили в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В партии перца, привезенной из Ирана, были обнаружены остатки пестицидов.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало об обнаружении в партии перца, импортированного из Ирана, остатков пестицидов.

В связи с этим азербайджанская сторона обратилась в Минсельхоз Ирана для того, чтобы специалисты изучили ситуацию и сообщили о результатах проверки.

В то же время в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана обратили внимание на рост числа случаев обнаружения несоответствий в поставляемой Ираном продукции.

Президент Ирана сообщил о готовности расширять связи с соседями и мусульманскими странами

Президент Ирана сообщил о готовности расширять связи с соседями и мусульманскими странами

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version