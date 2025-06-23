Иран заранее позаботился о непрерывности своей ядерной программы

ИРИ предусмотрела ряд мер, которые позволят не останавливать иранскую ядерную программу, несмотря на удары, совершенные Израилем и США.

Ядерная программа Ирана не будет прервана, сообщил вице-президент Исламской Республики, глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохаммед Эслами.

По его словам, власти Ирана заблаговременно разработали и реализовали меры, которые позволят избежать перерыва в ядерной программе ИРИ.

Эслами уточнил, что в данный момент иранские специалисты оценивают, насколько велик был ущерб, который понесли иранские ядерные объекты. Вице-премьер добавил, что уже разработаны программу по их восстановлению.

Глава ОАЭИ добавил, что Тегеран изначально рассчитывал на непрерывное производство и услуги в рамках своей ядерной программы.

Напомним, удары по ядерным объектам Ирана наносились Израилем с ночи 13 июня в ходе операции ЦАХАЛ, которая была названа "Восстающий лев". В ночь на 22 июня к конфликту подключились США. Американские военные ударили по трем ключевым объектам иранской ядерной программы. После этого президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы. Тегеран отрицает это.