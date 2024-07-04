Иран предложил БРИКС совместную борьбу с ограничениями Запада

Спикер парламент Ирана призвал страны БРИКС вести совместную борьбу против западных ограничений. Тегеран настаивает на выработке действий, которые приведут к результату.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о необходимости объединения усилий Тегерана и БРИКС для борьбы с санкционным давлением запада.
Выступая на парламентском форуме БРИКС, он заявил, что данные ограничения серьезно угрожают благополучию стран-членов объединения.
"Мы предлагаем, чтобы вопрос экономических санкций и мер противодействия односторонним ограничениям… находились в фокусе внимания парламентского форума БРИКС"
- спикер парламента ИРИ
Спикер подчеркнул, что Тегеран призывает к созданию законодательных механизмов и совместной работе в этом направлении, которые положительно скажутся на результате.