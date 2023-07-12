Иран познакомят с туристическим потенциалом Северного Кавказа

Опубликовано: 23:57, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристическим компаниям Ирана покажут роуд-шоу по Северному Кавказу, это станет одним из первых шагов на пути к налаживанию турпотока между двумя государствами.

Туроператоров, журналистов и фотографов из Ирана впервые ждет роуд-шоу по регионам Северного Кавказа – такая договоренность была достигнута сегодня была достигнута в ходе встречи исполнительного директора института развития "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева с советником посла Ирана в РФ по экономическим вопросам Мохаммадом Изади.

"Чтобы познакомить зарубежных партнеров с красотой Северного Кавказа, его культурой и возможностями для развития туризма, решили совместно организовать роуд-шоу - пригласим в регионы СКФО туроператоров, турагентов, журналистов и фотографов из Ирана. Этот шаг станет одним из первых на пути к налаживанию турпотока между двумя государствами"

- пресс-служба "Кавказ.РФ"

Ранее Иран совместно с институтом развития "Кавказ.РФ" и российско-иранским деловым советом при Торгово-промышленной палате РФ подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, напоминает ТАСС.