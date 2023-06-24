Иран: попытка военного мятежа – это внутреннее дело России

Опубликовано: 17:28, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран сдержанно отреагировал на начало военного мятежа в России, назвав его внутренним делом РФ, но отметив, что иранские власти выступают за верховенство законодательства на всех российских землях.

МИД Ирана отреагировал сегодня на организацию военного мятежа ЧВК "Вагнер", заявив, что Тегеран выступает за сохранение верховенства права в России.

При этом спикер ведомства Насер Канаани добавил, что для Ирана происходящие на российском юге события являются внутренним делом РФ.

МИД Ирана не стал выражать однозначную поддержку официальным российским властям, как это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что мятеж начался из-за чрезмерных амбиций руководства "Вагнера", и заверил, что подобное предательство государственного уровня будет обязательно наказано.