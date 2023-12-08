Иран подпишет соглашение о свободной торговле с ЕАЭС 25 декабря

Власти Ирана готовы подписать Соглашение о свободной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза до конца текущего 2023 года.

Соглашение о свободной торговле между Ираном и государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет подписано в конце декабря, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

Замминистра объявил об этом на пресс-конференции, посвященной 6-й Выставке экспортного потенциала ИРИ – он назвал и точную дату, отметив, что документ будет подписан в Санкт-Петербурге 25 декабря, передает Trend.

Ранее глава иранской таможни Мохаммад Резванифар сообщил, что объем товарооборота Ирана с 15 соседними странами за 8 месяцев текущего иранского календарного года увеличился на 11,4%, составив $38,62 млрд, передает иранское информационное агентство IRNA.

При этом экспорт Ирана сосредоточился на ОАЭ, Афганистане, Армении, Азербайджане, Ираке, Кувейте, Казахстане, Омане, Пакистане, Катаре, России и Саудовской Аравии и составил $18,38 млрд в денежном выражении, выросши на 20,75%. Импорт из этих стран составил $20,24 млрд.