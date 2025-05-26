Иран планирует увеличить турпоток из Турции и Египта

Тегеран работает над увеличением числа туристов из Турции и Египта.

Иран проводит переговоры с Турцией и Египтом по развитию туристической отрасли. Власти Исламской Республики намерены добиться увеличения количества иностранных туристов, сообщают иранские СМИ.

Глава Минкульта Ирана Реза Салехи Амири провел переговоры по развитию туристической отрасли с главой Минтуризма Турции Мехметом Нури Эрсой. Тегеран планирует увеличить поток туристов из Турции, так как турецкие достопримечательности ежегодно осматривают более 3 млн иранцев, а Исламскую Республики посещают всего порядка 1 млн граждан Турции.

Тегеран также планирует запустить с Египтом туристический обмен, представители Минкульта страны сотрудничают с МИД Исламской Республики по этому вопросу.