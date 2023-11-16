Иран обвинил еврочиновника в шпионаже на Израиль

Гражданин Швеции, занимавший пост в европейской внешнеполитической службе, работал на израильскую разведку – так считают в прокуратуре Исламской Республики. Дипломату предъявлены и другие обвинения.

Представитель европейской дипломатической службы занимался шпионажем, заявили в иранской прокуратуре.

Обвинения были предъявлены гражданину Швеции. В надзорном ведомстве назвали и его имя – это Йохан Флодерус, пишет ISNA.

Дипломат обвиняется также в том, что совершал шаги, нацеленные на подрыв безопасности ИРИ.

Напомним, Йохан Флодерус был арестован в аэропорту Тегерана в апреле 2022 года.