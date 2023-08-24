Иран нацелен на развитие энергетического сотрудничества с Россией и БРИКС

В Иране заинтересованы в развитии взаимодействия с РФ и другими странами БРИКС в области энергетики, сообщил глава Минэнерго ИРИ. Он подчеркнул, что местоположение Исламской Республики способствует этому.

Иран собирается развивать связи с Россией и БРИКС в сфере энергетики. Такое заявление сделал глава Минэнерго Исламской Республики, начав свой визит в Москву.

"Иран сотрудничает с Россией на севере, также через нее имеет дело с Китаем. На юге мы сотрудничаем с Саудовской Аравией и ОАЭ. В связи с этим местоположение Ирана является привлекательным для развития и укрепления сотрудничества между БРИКС и исламской республикой в энергетической сфере"

– Аббас Алиабад

Он подчеркнул, что на предстоящей встрече в Москве собирается представить коллегам из стран БРИКС план по развитию промышленного и технического взаимодействия, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии.

Напомним, иранский министр прибыл в российскую столицу для участия во встрече с главами Минэнерго стран БРИКС. Кроме того, он планирует провести ряд двусторонних встреч.