Вестник Кавказа

Иран нацелен на развитие энергетического сотрудничества с Россией и БРИКС

БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заинтересованы в развитии взаимодействия с РФ и другими странами БРИКС в области энергетики, сообщил глава Минэнерго ИРИ. Он подчеркнул, что местоположение Исламской Республики способствует этому.

Иран собирается развивать связи с Россией и БРИКС в сфере энергетики. Такое заявление сделал глава Минэнерго Исламской Республики, начав свой визит в Москву.

"Иран сотрудничает с Россией на севере, также через нее имеет дело с Китаем. На юге мы сотрудничаем с Саудовской Аравией и ОАЭ. В связи с этим местоположение Ирана является привлекательным для развития и укрепления сотрудничества между БРИКС и исламской республикой в энергетической сфере"

– Аббас Алиабад

Он подчеркнул, что на предстоящей встрече в Москве собирается представить коллегам из стран БРИКС план по развитию промышленного и технического взаимодействия, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии.

Напомним, иранский министр прибыл в российскую столицу для участия во встрече с главами Минэнерго стран БРИКС. Кроме того, он планирует провести ряд двусторонних встреч.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем партнерстве на саммите БРИКС

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем партнерстве на саммите БРИКС

Пезешкиан назвал Россию стратегическим союзником Ирана

Пезешкиан назвал Россию стратегическим союзником Ирана

Иран предложил БРИКС совместную борьбу с ограничениями Запада

Иран предложил БРИКС совместную борьбу с ограничениями Запада

Какие отношения у России и Ирана?

Какие отношения у России и Ирана?

МИД Ирана: нет смысла стремиться в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС

МИД Ирана: нет смысла стремиться в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Иран уходит от доллара

Иран уходит от доллара

Раиси: сотрудничество с БРИКС укрепит политическую власть Ирана

Раиси: сотрудничество с БРИКС укрепит политическую власть Ирана

Иран в БРИКС: кому это выгодно?

Иран в БРИКС: кому это выгодно?

Членство Ирана в БРИКС – важный шаг на пути к многополярной системе

Членство Ирана в БРИКС – важный шаг на пути к многополярной системе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы