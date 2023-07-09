Иран мирится с Суданом

Опубликовано: 18:56, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Судан возобновляет политические контакты с Ираном по примеру Саудовской Аравии. О реконструкции дипотношений, включая обмен послами, на днях в Баку договорились главы внешнеполитических ведомств двух стран.

Руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян, находясь с визитом в Алжире, объявил, что ИРИ намерена нормализовать политические связи с еще одной страной, на сей раз с Суданом.

Абдоллахиян уточнил, что Тегеран и Хартум достигли соглашения о скором начале работы посольств, обмене послами и полном восстановлении дипотношений. Напомним, что Судан прекратил политические контакты с Ираном 7,5 лет назад, в январе 2016 года.

Это дипломатическое достижение стало возможным благодаря участию Хосейна Амира Абдоллахияна и его суданского коллеги Али ас-Садика в министерском саммите Движения неприсоединения, прошедшем на этой неделе в Баку. Главы МИД двух стран провели на полях саммита двусторонние переговоры.

Таким образом, Судан, как и в 2016 году, демонстрирует солидарность с Саудовской Аравией. Тогда он отказался от дипломатических связей с Тегераном вслед за Эр-Риядом, а теперь, после того как Иран и Саудовская Аравия далеко продвинулись в нормализации отношений, согласился поступить по примеру восточного соседа.