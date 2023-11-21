Иран и ЕАЭС станут всеобъемлющими партнерами

Юрий Ушаков сообщил, что Иран и ЕАЭС подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Он добавил, что документ уже готовится, подписание состоится 25 декабря на саммите организации.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о скором подписании соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Ираном и ЕАЭС.

По его словам, документ в настоящее время находится на стадии создания, подписание запланировано на 25 декабря в рамках саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

"Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕврАзэс"

- Юрий Ушаков

Ушаков также подчеркнул, что документ углубит двусторонние связи Москвы и Тегерана.