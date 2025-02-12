Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе вылетает в Узбекистан

Ираклий Кобахидзе вылетает в Узбекистан
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня совершит двухдневный официальный визит в Узбекистан. В его планах – встречи с руководством страны и участие в заседании совместной межправительственной комиссии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня в составе представительной делегации руководства страны совершит официальный двухдневный визит в Узбекистан, сообщили в правительстве Узбекистана.

В рамках визита у грузинской делегации запланированы двусторонние встречи, также с ее участием пройдет заседание совместной межправительственной комиссии, передает Trend.

Помимо этого, у грузинской делегации обширная программа – ее участникам предстоит посетить ряд промышленных предприятий Узбекистана и поучаствовать в подготовленных для нее мероприятиях.

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