Ираклий Кобахидзе: В Грузии не должно быть ксенофобии

Опубликовано: 16:57, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал фашистами партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за ксенофобскую акцию протеста в Кахети. В ночь на субботу оппозиционеры устроили митинг у отеля, где якобы остановилась дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе осудил сегодня несанкционированный митинг радикальной оппозиции у отеля "Озеро Кварели" в Кахетии. Члены саакашвилевской партии "Единое национальное движение" этой ночью акцию протеста против якобы пребывания в отеле дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кобахидзе подчеркнул, что преследование иностранных граждан за их гражданство и национальность – это ксенофобия, а ксенофобии в Грузии не должно быть. В связи с этим он обвинил ЕНД в проявлении фашизма.

"Мы заранее делали прогноз, что с приближением туристического сезона обязательно начнется новая волна ксенофобской кампании, и то, что мы прогнозировали, именно это и сбылось. Ксенофобия не свойственна грузинскому обществу"

– Ираклий Кобахидзе

В то же время, лидер "Грузинской мечты" не стал отрицать, что в Грузии находится дочь Сергея Лаврова, а напомнил, как члены ЕНД, включая самого Михаила Саакашвили, участвовали в свадьбах родственников медийных и государственных лиц России. По его словам, подобное поведение говорит о двойных стандартах оппозиции и ее желании во что бы то ни стало испортить жизнь Грузии при "Грузинской мечте".

Ираклий Кобахидзе отметил, что стоит и в дальнейшем ожидать от ЕНД политических ксенофобских провокаций и попыток поднять напряжение в российско-грузинских контактах. При этом он обратил внимание, что "Грузинской мечте" известны все организаторы провокационных акций.